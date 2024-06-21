Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Словакия 2 6
Румыния 1 3
Бельгия 1 0
Украина 2 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Виталий Калешин: Нобоа — очень сильный, но ленивый футболист

21 Июня 2024 • 16:06 Комментировать

Бывший игрок «Рубина» Виталий Калешин высказался о своём экс- одноклубнике Кристиане Нобоа.

«Нобоа – очень сильный футболист. Ленивый, конечно, просто ужас, но у него настолько много мастерства, что при всей его лени это позволяет делать разницу», — приводит слова Калешина Metaratings.

Экс-игрок рассказал, что Курбан Бердыев часто пихал Нобоа за лень, но у него такой менталитет, он просто не любит много бегать.

Последней командой 39-летнего эквадорца в России был «Сочи», за который он выступал с августа 2019 по январь 2024 года. Минувшей зимой Нобоа вернулся на родину, где заключил контракт с местным клубом «Эмелек».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Виталий Калешин Кристиан Нобоа ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем В «Спартаке» сообщили новость о Соболеве, которым интересуется «Зенит» Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Кейн назвал трёх фаворитов Евро-2024 Тренер «Спартака» Станкович ответил на вопрос о Промесе Моуринью узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну Лэмпард высказался о Криштиану Роналду
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Июня
17:15 · Россия. Премьер-лига
Пантелеев назвал самого талантливого воспитанника «Спартака»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Станкович познакомился с игроками «Спартака»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков назвал главного конкурента «Зенита» в новом сезоне РПЛ
16:26 · Россия. Премьер-лига
Заварзин назвал чемпиона России – 2024/25
16:18 · Россия. Премьер-лига
Миранчук покинет «Локомотив» с вероятностью в 99,9% - агент
16:06 · Россия. Премьер-лига
Виталий Калешин: Нобоа — очень сильный, но ленивый футболист
15:48 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» рассказали о целях команды в следующем сезоне
15:40 · Россия. Премьер-лига
Сычёв оценил трансфер Сафонова в «ПСЖ»
15:40 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал небольшой потерей уход Глушенкова в «Зенит» эксклюзив
15:28 · Россия. Премьер-лига
Виталий Калешин — о Семаке: «Он величина, это точно»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Семшов: Тюкавин заслуженно признан лучшим игроком РПЛ
15:14 · Россия. Премьер-лига
«Факел» объявил о трансфере Ильина официально
15:07 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» подписал воспитанника «Зенита» официально
14:51 · Россия. Премьер-лига
Агент Помазуна дал комментарий насчёт информации об «Атлетико»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Семшов ответил, готов ли Тюкавин к Европе
Все новости
Рекомендуем