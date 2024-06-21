Виталий Калешин: Нобоа — очень сильный, но ленивый футболист

Бывший игрок «Рубина» Виталий Калешин высказался о своём экс- одноклубнике Кристиане Нобоа.

«Нобоа – очень сильный футболист. Ленивый, конечно, просто ужас, но у него настолько много мастерства, что при всей его лени это позволяет делать разницу», — приводит слова Калешина Metaratings.

Экс-игрок рассказал, что Курбан Бердыев часто пихал Нобоа за лень, но у него такой менталитет, он просто не любит много бегать.

Последней командой 39-летнего эквадорца в России был «Сочи», за который он выступал с августа 2019 по январь 2024 года. Минувшей зимой Нобоа вернулся на родину, где заключил контракт с местным клубом «Эмелек».