В «Ахмате» рассказали о целях команды в следующем сезоне

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о целях грозненской команды в предстоящем розыгрыше чемпионата России.

«Цель команды не меняется. Можно ставить и топ‑3, и попадание в пятерку, что угодно. Наша цель — стараться побеждать в каждой игре и радовать болельщиков», — приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги «Ахмат» занял десятое место в турнирной таблице, набрав в 30 турах 35 очков.

Новый розыгрыш РПЛ должен будет стартовать 19 июля. В рамках первого тура подопечные Магомеда Адиева сыграют дома с «Краснодаром».