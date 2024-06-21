Сычёв оценил трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сычёв дал комментарий по поводу трансфера вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Я считаю, что переход Сафонова в «ПСЖ» - это прекрасная новость и прекрасная оценка конкурентоспособности нашего чемпионата среди других лиг», - цитирует Сычёва «Чемпионат».

Сычёв ответил, что этот трансфер также является оценкой системы подготовки «Краснодара» Сергея Галицкого. Экс-форвард «Локомотива» призвал другие клубы в этом плане равняться на краснодарский.

Отметим, что в «ПСЖ» конкурентом Матвея Сафонова будет известный вратарь Джанлуиджи Доннарумма.