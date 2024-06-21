Виталий Калешин — о Семаке: «Он величина, это точно»

Бывший игрок «Рубина» Виталий Калешин высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«То, что он величина, это точно. Все-таки без стержня, какой-то харизмы успешным тренером стать невозможно. Семак – лидер по жизни, люди за ним идут», — приводит слова Калешина Metaratings.

Напомним, Семак возглавляет санкт-петербургский «Зенит» с 2018 года. По итогам минувшего сезона чемпионата России «сине-бело-голубые» в шестой раз подряд завоевали золотые медали.

Отметим, что «Зенит» впервые в истории оформил российский требл, выиграв РПЛ, Кубок России и Суперкубок страны.