Семшов: Тюкавин заслуженно признан лучшим игроком РПЛ

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов ответил, заслуженно ли нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин был признан лучшим игроком чемпионата России – 2023/24.

«Да. Костя стабильно провел сезон. Играя нападающего, он не только забивал, но и ассистировал партнерам», — заявил Семшов «Чемпионату», добавив, что Тюкавин активно помогал «Динамо» в борьбе за чемпионство.

В прошедшей кампании 21-летний форвард забил 17 голов и стал автором десяти голевых передач в 38 встречах во всех турнирах.

Добавим, что подопечные Марцела Лички завершили розыгрыш чемпионата России – 2023/24 на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 56 очков в 30 турах.

Семшов ответил, готов ли Тюкавин к Европе