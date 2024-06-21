Бывший нападающий «Ахмата» Владимир Ильин продолжит карьеру в «Факеле». Об этом сообщает официальный телеграм-канал воронежского коллектива. Подробности сделки не уточняются.

«Владимир, добро пожаловать в Воронеж», — написала пресс-служба клуба.

Последние два сезона Ильин провел в грозненском «Ахмате», который покинул этим летом на правах свободного агента.

В минувшей кампании 32-летний форвард появился на поле 28 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал в свой актив один голевой пас.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Ильина составляет 700 тысяч евро.