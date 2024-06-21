Российский вратарь Александр Васютин перебрался из «Зенита» в «Акрон» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный телеграм-канал тольяттинцев. Голкипер уже присоединился к команде на сборах.

«Приветствуем Александра в наших рядах и желаем ему успехов в матчах за «красно-черных», — написала клубная пресс-служба.

За все время 29-летний Васютин принял участие в 12 матчах за «Зенит», в которых пропустил 13 голов и четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Акрон» впервые в истории добыл путевку в Российскую премьер-лигу.