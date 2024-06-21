Агент Помазуна дал комментарий насчёт информации об «Атлетико»

Агент Алексей Сафонов, который работает с голкипером ЦСКА Ильёй Помазуном, высказался насчёт информации об интересе к футболисту со стороны «Атлетико».

«Помазун тренируется с ЦСКА. Какая может быть встреча с президентом испанской команды? Человек, который запустил эту новость, никакого отношения к Помазуну не имеет. Мы никаких переговоров сейчас не ведём», - цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Помазуна в 2 миллиона евро. Стоит сказать, что четыре предыдущих сезона Илья провёл в «Урале», где играл на правах аренды. Недавно «шмели» вылетели из Премьер-лиги по итогам стыковых матчей против «Акрона».