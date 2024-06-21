Семшов ответил, готов ли Тюкавин к Европе

Экс-футболист «Динамо» Игорь Семшов ответил на вопрос, готов ли форвард «бело-голубых» Константин Тюкавин к переезду в Европу.

«Думаю, он готов и может конкурировать с любыми футболистами. Это будет новый виток развития для футболиста», — приводит слова Семшова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 21-летний Тюкавин провел 38 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Динамо» финишировало на третьей позиции в таблице, а Тюкавин был признан лучшим футболистом чемпионата.