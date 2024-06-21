Агент указал на главную проблему с трансфером Тюкавина в Европу

Нападающий Константин Тюкавин провёл качественный сезон, и не исключено, что футболистом «Динамо» заинтересуются европейские клубы. Как сообщил агент Алексей Сафонов, который работает с Тюкавиным, по некоторым вариантам он пока что не дёргает игрока, находящегося на рыбалке.

«Европейские клубы знают сумму отступных – появится конкретика, будем смотреть. Какие-то контакты есть, обычный рабочий процесс. Самая большая проблема – получить разрешение на работу», - цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2023/2024 Константин Тюкавин провёл за «Динамо» 38 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего игрока в 16 миллионов евро.