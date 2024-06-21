Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за клуб из ОАЭ «Аль-Вахда», может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Локомотив» рассматривает 27-летнего Бакаева, как усиление атаки после ухода Жемалетдинова, Миранчука и Глушенкова. Однако «Локомотив» отпугивает высокая заработная плата Бакаева.

По нашей информации, аренда полузащитника рассчитана до конца 2024 года, но может быть прервана в любой момент.

В составе «Аль-Вахда» Бакаев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и оформил три ассиста.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бакаева в два миллиона евро.