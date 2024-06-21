Агент Рыбуса: «Конкретики пока нет»

Роман Орещук, агент польского защитника Мацея Рыбуса, поделился комментарием о будущем своего клиента.

Ранее стало известно, что 34-летний Рыбус покидает казанский «Рубин» свободным агентом.

— Разговариваем с российскими и зарубежными клубами, но конкретики пока нет. Желание Рыбуса? У Мацея есть желание играть в футбол, — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Рыбус выступал за «Рубин» с лета 2023 года. За это время он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 150 тысяч евро.