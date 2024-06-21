Воспитанник «Спартака» хочет вернуться в клуб

Экс-полузащитник армянского «Урарту» Владислав Пантелеев рассказал о своей главной футбольной мечте.

«Мечта? Вернуться в «Спартак». Когда уходил в «Рубин», не сказал бы так. А сейчас очень хочу. Понятно, это будет очень тяжело», — приводит слова Пантелеева Sport24.

Хавбек признался, что считает «Спартак» своим родным клубом, которому он всегда будет благодарен.

Напомним, Пантелеев покинул «Спартак» в 2019 году. Последней командой 27-летнего полузащитника был армянский «Урарту», за который он выступал с января по июнь 2024 года.

В настоящий момент футболист является свободным агентом.