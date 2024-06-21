Черданцев: «Станкович ещё не понял, куда приехал»

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался о перспективах «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

Эксперт заявил, что до начала чемпионата осталось меньше месяца, а Станкович говорит, что ему еще нужно познакомиться с футболистами.

«Времени знакомиться с игроками нет. На данный момент это самая большая проблема Станковича, он до сих пор не понял, куда он приехал», — заявил Черданцев «Матч ТВ».

По мнению журналиста, «Спартак» не будет готов к старту нового сезона, ведь Станковичу потребуется время, чтобы собрать свою команду.

Напомним, прошлый розыгрыш Российской премьер-лиги «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице.