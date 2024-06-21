Виталий Калешин: «С Бердыевым непросто работать, он выжимает соки из любого футболиста»

Чемпион России в составе «Рубина» Виталий Калешин высказался о совместной работе с Курбаном Бердыевым.

«Первое, чем он отличался, это требования – они запредельные. С ним непросто работать, он выжимает соки из любого футболиста», — заявил Калешин Metaratings.

Экс-футболист признался, что с Бердыевым тяжело в плане психологии, ведь даже при победе 3:0 он всегда чем-то недоволен и не дает расслабляться.

Напомним, Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год, а также с 2017 по 2019 год. Вместе с казанцами он дважды стал чемпионом России, два раза выиграл Суперкубок страны и завоевал национальный Кубок.