«Талалаеву надо тренировать, а не работать экспертом на телевидении» — Черданцев

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался об увольнении Андрея Талалаева с должности главного тренера «Химок».

Черданцев заявил, что данная новость не стала для него неожиданностью, ведь он хорошо общается с Талалаевым и в курсе ситуации.

— Я считаю, что Талалаеву надо тренировать, а не работать экспертом на телевидении. Это сильный тренер, который любит футбол, — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Химки» вместе с Талалаевым заняли первое место в Мелбет-Первой лиге и поднялись в РПЛ.

20 июня пресс-служба подмосковного клуба сообщила о прекращении сотрудничества с 51-летним специалистом.