Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал трансфер полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит».

«Я думаю, что «Локомотив» хотел бы заработать побольше, но не получилось. Поэтому я назову это небольшой потерей, но уверен, что «Локомотив» справится с уходом Глушенкова, и в летнее трансферное окно там соберут боеспособный коллектив, чтобы в следующем сезоне порадовать болельщиков трофеями», — сказал Булыкин.

20 июня «Зенит» объявил о подписании 24-летнего полузащитника. Контракт между сторонами подписан по схеме «4+1».