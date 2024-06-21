Семшов: «Уровень футбола в России не растёт»

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов дал комментарий по поводу уровня футбола в России.

«По интриге это был лучший сезон, потому что чемпиона мы узнали только в последнем туре. Если брать игру в целом и уровень футбола, то не сказал бы, что это лучший сезон. Уровень футбола у нас не растёт. Может быть, он не падает, но и не растёт», - цитирует Семшова «Чемпионат».

По мнению Семшова, лучшие российские команды снизили требования к себе. Экс-игрок также отметил, что сложно ожидать роста футбола при условии неучастия в еврокубковых турнирах.

Стоит сказать, что в шести последних сезонах титул Премьер-лиги выигрывал «Зенит». Через месяц команда Сергея Семака начнёт очередную защиту титула.