Олег Иванов ответил, не думал ли завершить карьеру в «Рубине»

Олег Иванов, хавбек казанской команды, ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в «Рубине».

- У меня хорошие отношения со всеми в команде. Не вижу смысла уходить, размениваться на 10–15 минут игрового времени в другом клубе. Есть желание выжать из себя максимум и пойти учиться, - передаёт слова футболиста «Матч ТВ».

В прошлом сезоне российский полузащитник Иванов 12 раз выходил на поле в футболке «Рубина», но не смог забить или сделать голевые передачи на партнёров. Неделю назад казанцы объявили о подписании нового контракта с 37-летним игроком.

Ранее он выступал за «Ахмат», «Уфу», «Ростов» и «Крылья Советов».