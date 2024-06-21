Звезда «Зенита» может уехать к Моуринью

Нападающий Матео Кассьерра провёл качественный состав в «Зените». С 21 голом колумбиец стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. В обозримом будущем Кассьерра может перебраться в иностранный клуб. Как сообщает телеграм-канал «Ино-Карп // Новости спорта из-за рубежа», ссылаясь на Eksen Sports, интерес к звезде «Зенита» проявляет «Фенербахче».

Главным тренером «Фенербахче» недавно стал Жозе Моуринью, и теперь клуб пытается усилиться. Помимо Кассьерры «канарейкам» интересен Ромелу Лукаку, который уже работал под руководством Моуринью.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Матео Кассьерру в 11 миллионов евро.