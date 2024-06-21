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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» поставил «Зениту» условие по трансферу Волкова

21 Июня 2024 • 12:25 Комментировать

В ближайшее время защитник Сергей Волков перейдёт из «Краснодара» в «Зенит». В ходе переговорного процесса «быки» поставили питерцам условие – «сине-бело-голубые» должны были отказаться от выкупа полузащитника Данилы Козлова у «Балтики». В итоге 19-летнего Козлова подпишет «Краснодар». Обо всём этом на своих страницах рассказывает Sport24.

Сергею Волкову 21 год. Ранее появлялась информация о том, что «Зенит» договорился о трансфере этого игрока за 7 миллионов евро.

Добавим, что «Зенит» выигрывал чемпионат России в каждом из шести последних сезонов. Через месяц питерцы начнут защиту титула.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Сергей Волков Данила Козлов трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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