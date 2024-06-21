«Краснодар» поставил «Зениту» условие по трансферу Волкова

В ближайшее время защитник Сергей Волков перейдёт из «Краснодара» в «Зенит». В ходе переговорного процесса «быки» поставили питерцам условие – «сине-бело-голубые» должны были отказаться от выкупа полузащитника Данилы Козлова у «Балтики». В итоге 19-летнего Козлова подпишет «Краснодар». Обо всём этом на своих страницах рассказывает Sport24.

Сергею Волкову 21 год. Ранее появлялась информация о том, что «Зенит» договорился о трансфере этого игрока за 7 миллионов евро.

Добавим, что «Зенит» выигрывал чемпионат России в каждом из шести последних сезонов. Через месяц питерцы начнут защиту титула.