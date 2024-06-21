Назван клуб нападающего «Краснодара» Кордобы на новый сезон

Центрфорвард «Краснодара» Джон Кордоба определился с ближайшим будущим. Колумбийский бомбардир проведет следующий сезон в своем нынешнем клубе.

Как стало известно «РБ Спорту», между форвардом и «быками» есть договоренность, что игрок останется в команде минимум до зимы. Ранее в прессе сообщалось об интересе к Кордобе со стороны столичного «Спартака» и петербургского «Зенита».

В прошлом сезоне нападающий поучаствовал в 32 поединках краснодарского коллектива. Джон записал себе в актив 18 забитых мячей и шесть голевых передач. Трудовое соглашение форварда рассчитано до лета следующего года.