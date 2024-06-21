Стало известно, почему Тикнизян не перешёл в «Зенит»

Трансфер защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизян в петербургский «Зенит» не состоялся. Стала известна причина срыва сделки между сторонами.

Как информирует «Спорт-Экспресс», руководство «сине-бело-голубых» предлагало игроку заработную плату в два раза больше, чем у него в московском клубе. Однако сторона футболиста затребовала еще больше денег. В связи с этим стороны не смогли договориться.

Напомним, что Тикнизян защищает цвета «железнодорожников» с лета 2021 года. В минувшем сезоне Наир принял участие в 30 поединках «Локомотива», записав на свой счет девять забитых мячей и шесть голевых передач.