Известно, кто будет помощником Адиева в «Ахмате»

Известно, кто станет помощником Магомеда Адиева в «Ахмате».

Сегодня, 21 июня, грозненский клуб официально сообщил о подписании нового трудового договора со специалистом, которое будет рассчитано на три года.

Также «Ахмат» сообщает, что помощником Адиева в клубе будет Артём Горлов. По окончании прошло сезона тренерский штаб грозненцев покинул Аслан Гоплачев. Горлов присоединится к команде на учебно‑тренировочных сборах в Новогорске.

Ранее Горлов работал в столичном «Торпедо», но был уволен зимой этого года. Также он тренировал «Пари НН» и «Енисей».

Команда Адиева в прошлом сезоне РПЛ заняла 10 место в таблице и осталась в РПЛ.