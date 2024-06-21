Семшов рассказал о своем отношении к иностранным тренерам в РПЛ

Засилье иностранных специалистов может навредить РПЛ в том случае, если клубы продолжат приглашать тренеров, которые не добились значительных результатов на предыдущих местах работы. Об этом сообщил экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов.

«Когда читаешь об очередном назначении, где рассказывают, какой классный тренер к нам приехал, хочется задать вопрос: а почему он не востребован в своей стране, раз такой классный?», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, накануне свою первую-пресс-конференцию в московском «Спартаке» провел Деян Станкович. Серб нацелен показать максимальные результаты в РПЛ.