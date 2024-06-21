Заболотный высказался после перехода в «Химки»

Новичок подмосковных «Химок» Антон Заболотный поведал о своей адаптации в команде.

«Для профессионального спортсмена мотивация - играть, побеждать и доказывать каждый день, что ты достоин представлять свою команду. Никаких проблем с адаптацией в «Химках» не будет», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

Напомним, что предыдущим местом работы 33-летнего нападающего был столичный ЦСКА. В прошедшем сезоне Заболотный принял участие в 42 встречах «армейцев», отметившись 12 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Трансферная стоимость нападающего составляет 900 тысяч евро.