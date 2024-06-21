Российский специалист Магомед Адиев продолжит работу в «Ахмате».

Грозненский клуб на своих страницах в социальных сетях сообщил о подписании нового долгосрочного контракта с Адиевым. Соглашение будет действовать три года. «Ахмат» пожелал своему главному тренеру удачи и побед с клубом.

Напомним, Адиев возглавил «Ахмат» в апреле этого года и смог сохранить клуб в чемпионате России на следующий сезон. Специалист сначала совмещал посты с работой в сборной Казахстана, однако по окончании сезона РПЛ он покинул национальную команду.

«Ахмат» в минувшем сезоне РПЛ финишировал на 10 строчке в турнирной таблице.