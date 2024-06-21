Писарский ведёт переговоры с клубом первой лиги

Центрфорвард Владимир Писарский, правами на которого владеют самарские «Крылья Советов», может продолжить карьеру в первом дивизионе.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, в услугах 28-летнего нападающего заинтересована калининградская «Балтика». Стороны вступили в переговоры и обсуждают детали потенциальной сделки. Ранее в прессе сообщалось об интересе к Владимиру со стороны новичка Премьер-лиги – махачкалинского «Динамо».

В минувшем сезоне Писарский провел 22 поединка за самарскую команду. Нападающий отметился четырьмя забитыми мячами.