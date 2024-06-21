Газизов рассказал, где продолжит карьеру Бердыев

«Бердыев заканчивает с нами работу. Он продолжит ее в Азербайджане. Двигаемся дальше. Спасибо большое Курбану Бекиечу, что поделился своим большим опытом. Это очень приятно», - передает слова Газизова «Спорт-Экспресс».