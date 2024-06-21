Газизов рассказал, где продолжит карьеру Бердыев

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в беседе с журналистами высказался насчет будущего Курбана Бердыева.
«Бердыев заканчивает с нами работу. Он продолжит ее в Азербайджане. Двигаемся дальше. Спасибо большое Курбану Бекиечу, что поделился своим большим опытом. Это очень приятно», - передает слова Газизова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в минувшем сезоне Мелбет-Первой лиги махачкалинская команда заняла второе место и поднялась в Премьер-лигу. Вместе с «Динамо» в элитный дивизион российского футбола вышли тольяттинский «Акрон» и подмосковные «Химки».
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