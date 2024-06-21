На «Матч ТВ» рады увольнению Талалаева из «Химок»

Экс-наставник подмосковных «Химок» Андрей Талалаев вернется на «Матч ТВ» в качестве эксперта уже в ближайшее время и будет проводить разборы матчей Евро-2024, сообщил директор департамента футбола телеканала Сергей Акулинин.

«Мы всегда рады видеть Андрея Викторовича в наших программах. Он наш постоянный эксперт, поэтому мы со своей стороны отчасти радуемся, когда Талалаев освобождается», - приводит слова Акулинина «РБ Спорт».

В то же время, он отметил, что говорить именно о возвращении не совсем корректно, поскольку Талалаев постоянно появляется в студии, как только в его тренерской деятельности возникает пауза.

Напомним, под руководством наставника «Химки» выиграли Первую лигу в минувшем сезоне и вернулись в РПЛ.