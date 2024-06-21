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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский расстроится, если Горшков перейдет в «Зенит»

21 Июня 2024 • 09:23 Комментировать

Судьба защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова еще не решена, несмотря на то, что СМИ отправляют его в «Зенит», сообщил полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский.

«Видел новости, что Горшков может перейти в «Спартак» или «Зенит». Общались с ним. Ждем, как у него сложится: Самара, «Спартак», «Зенит», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Напомним, изначально на Горшкова претендовал «Спартак», но в последний момент «Зенит» перебил предложение москвичей. По информации СМИ, все формальности перехода игрока в питерский клуб уже улажены, однако официального объявления о переходе еще не было.

Ранее стал известен календарь первых туров РПЛ и группового этапа Кубка России в сезоне-2024/25.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Крылья Советов Антон Зиньковский Юрий Горшков ещё теги
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