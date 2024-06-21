Титов назвал главное препятствие для Станковича в «Спартаке»

В чемпионатах Сербии и Венгрии, где ранее работал нынешний главный тренер «Спартака» Деян Станкович, нет такого уровня конкуренции, как в РПЛ, поэтому сначала специалисту будет тяжело. Таким мнением поделился экс-капитан «красно-белых» Егор Титов.

«Это большой, великий для Сербии футболист. Он выигрывал и в Венгрии, и в Сербии. А там маленькая конкуренция», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Станкович выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии с "Црвеной Звездой" и "Ференцварошом". В качестве игрока пути наставника со "Спартаком" пересекались в 2006 году в рамках Лиги чемпионов.

Своей основной задачей на новом посту Станкович назвал любовь болельщиков, у которых не должно быть претензий к команде.