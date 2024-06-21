Новый тренер ЦСКА Николич обратился к болельщикам клуба

Новый наставник московского ЦСКА Марко Николич обратился к фанатам «армейского» клуба.
«Большой привет болельщикам! Рад, что я здесь, в ЦСКА. Никаких сомнений у меня не было. У команды будет боевой настрой, мы всегда будем отдавать все силы на поле и никогда не будем отступать. Это причины, по которым я здесь», - передает слова специалиста пресс-служба российского клуба.
Напомним, что Николич был назначен на пост главного тренера ЦСКА в начале текущего месяца. Стороны заключили трудовое соглашение до завершения сезона-2025/2026. Специалист сменил у руля команды Владимира Федотова.
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