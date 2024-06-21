Ушедший в «Зенит» Глушенков обратился к «Локомотиву»

Полузащитник Максим Глушенков, перешедший в петербургский «Зенит», обратился к своему бывшему клубу – московскому «Локомотиву».

«Наступило время перейти к следующему этапу карьеры, но «Локомотив» останется в моём сердце, ведь это был один из лучших этапов моей футбольной жизни. Спасибо вам большое за поддержку!» - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги 24-летний полузащитник провел 29 поединков. Глушенков записал на свой счет шесть забитых мячей и 15 результативных передач. Также Максим получил пять желтых карточек.