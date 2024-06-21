​Стало известно, кто с кем разыграет медали в последнем туре РПЛ сезона 2024/2025

Сегодня, 20 июня, пресс-служба Российской премьер-лиги представила календарь нового сезона. Первый тур чемпионата России – 2024/25 состоится 19-22 июля.

Что касается последнего тура, то он, в отличие от первого, пройдет в один день - это будет 24 мая. С расписанием матчей последнего тура можно ознакомиться ниже:

«Зенит» – «Ахмат»

«Спартак» – «Химки»

«Краснодар» – «Динамо»

ЦСКА – «Пари НН»

«Факел» – «Крылья Советов»

«Рубин» – «Оренбург»

«Динамо» (Махачкала) – «Ростов»

«Акрон» – «Локомотив»

Напомним, что действующим чемпионом Российской Федерации является питерский «Зенит».