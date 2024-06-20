Александр Горшков: «Отъезд Клаудиньо в Саудовскую Аравию будет потерей для «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о возможном уходе хавбека «сине-бело-голубых» Клаудиньо.

«Клаудиньо для «Зенита» — важный игрок, поэтому его возможный отъезд в Саудовскую Аравию будет потерей для петербургской команды», — приводит слова Горшкова Legalbet.

По мнению эксперта, Глушенков и Клаудиньо — разные по функционалу игроки, поэтому не факт, что новичок сможет заменить бразильца. К тому же от Клаудиньо понятно, чего ожидать, а у Глушенкова могут возникнуть проблемы с адаптацией, подытожил Горшков.

Сегодня, 20 июня, «Зенит» официально объявил о трансфере 24-летнего Глушенкова из «Локомотива». Игрок подписал контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1».