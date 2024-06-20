ЦСКА – «Спартак»: раскрыты даты «дерби всея Руси» в новом сезоне РПЛ

В четверг, 20 июня, пресс-служба Российской премьер-лиги опубликовала календарь предстоящего сезона.

Ранее сообщалось, кто с кем встретится в рамках первого тура чемпионата России – 2024/25.

Первое столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» пройдет только в начале ноября (1-4 ноября) в рамках 14-го тура РПЛ. Ответный поединок запланирован на 25-28 апреля. В один из этих дней «Спартак» примет на своем поле ЦСКА в 26-м туре чемпионата.

Напомним, в минувшем розыгрыше РПЛ команды оба раза сыграли вничью (2:2, 0:0).

Полностью календарь нового сезона Российской премьер-лиги доступен на официальном сайте организации.