Известно, когда сыграют «Зенит» и «Спартак» в новом сезоне РПЛ

РПЛ на своём официальном сайте опубликовала календарь нового сезона чемпионата России.

Встреча между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком» пройдёт 23-26 августа на стадионе «сине-бело-голубых» в рамках 6-го тура Премьер-лиги. Ответная игра состоится в Москве (14–16 марта) в рамках 21-го тура чемпионата России.

Отметим, что матчи первого тура пройдут 19-22 июля. «Красно-белые» под руководством Деяна Станковича в первом матче сезона на выезде встретятся с «Оренбургом», а «Зенит», чемпион прошлого сезона, отправится в Самару к «Крыльям Советов».