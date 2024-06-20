Сегодня, 20 июня, пресс-служба Российской премьер-лиги представила календарь нового сезона.
Первый тур чемпионата России – 2024/25 состоится 19-22 июля. В рамках стартового тура «Ростов» примет на своем поле ЦСКА, «Зенит» отправится в гости к «Крыльям Советов», а «Спартак» будет гостить у «Оренбурга». Полностью расписание матчей первого тура нового розыгрыша РПЛ:
- «Ростов» – ЦСКА
- «Крылья Советов» – «Зенит»
- «Динамо» – «Факел»
- «Локомотив» – «Акрон»
- «Ахмат» – «Краснодар»
- «Пари НН» – «Рубин»
- «Оренбург» – «Спартак»
- «Химки» – «Динамо» (Махачкала)
Ознакомиться с полным календарем можно на официальном сайте Российской премьер-лиги по данной ссылке.
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