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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» сыграют с «Зенитом», а «Спартак» встретится с «Оренбургом» — опубликован календарь РПЛ официально

20 Июня 2024 • 23:11 Комментировать

Сегодня, 20 июня, пресс-служба Российской премьер-лиги представила календарь нового сезона.

Первый тур чемпионата России – 2024/25 состоится 19-22 июля. В рамках стартового тура «Ростов» примет на своем поле ЦСКА, «Зенит» отправится в гости к «Крыльям Советов», а «Спартак» будет гостить у «Оренбурга». Полностью расписание матчей первого тура нового розыгрыша РПЛ:

  • «Ростов» – ЦСКА
  • «Крылья Советов» – «Зенит»
  • «Динамо» – «Факел»
  • «Локомотив» – «Акрон»
  • «Ахмат» – «Краснодар»
  • «Пари НН» – «Рубин»
  • «Оренбург» – «Спартак»
  • «Химки» – «Динамо» (Махачкала)

Ознакомиться с полным календарем можно на официальном сайте Российской премьер-лиги по данной ссылке.

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