Сегодня, 20 июня, пресс-служба Российской премьер-лиги представила календарь нового сезона.

Первый тур чемпионата России – 2024/25 состоится 19-22 июля. В рамках стартового тура «Ростов» примет на своем поле ЦСКА, «Зенит» отправится в гости к «Крыльям Советов», а «Спартак» будет гостить у «Оренбурга». Полностью расписание матчей первого тура нового розыгрыша РПЛ:

«Ростов» – ЦСКА

«Крылья Советов» – «Зенит»

«Динамо» – «Факел»

«Локомотив» – «Акрон»

«Ахмат» – «Краснодар»

«Пари НН» – «Рубин»

«Оренбург» – «Спартак»

«Химки» – «Динамо» (Махачкала)

Ознакомиться с полным календарем можно на официальном сайте Российской премьер-лиги по данной ссылке.