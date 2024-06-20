Ломаев отреагировал на переход Песьякова в «Крылья Советов»

Иван Ломаев, защищающий ворота «Крыльев Советов», дал комментарий о подписании самарским клубом Сергея Песьякова.

Напомним, Песьяков перешёл в «Крылья Советов» на правах свободного агента, до этого футболист выступал за «Ростов» и покинул клуб в связи с истечением срока трудового договора.

- Клуб сделал трансфер. Это футбол. Каждый год происходят какие‑то изменения. Будем вместе работать и конкурировать. Посмотрим, что из этого выйдет, - цитирует Ивана Ломаева «Чемпионат».

Самарский коллектив в завершившемся сезоне набрал 41 балл и расположился на девятой строчке в таблице РПЛ.

Песьяков в прошлом сезоне провёл в РПЛ 23 матча и пропустил 36 голов, в шести встречах он отстоял «на ноль».