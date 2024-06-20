Назван первый соперник «Спартака» на сборах

Стало известно, с кем московский «Спартак» проведёт свой первый товарищеский матч после выхода из отпуска.

Неофициальный дебют Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака» состоится уже 27 июня. В этот день «Спартак» проведет свой первый товарищеский матч против московского «Торпедо», сообщает официальный сайт «красно-белых».

Отмечается, что игра состоится на базе «Спартака» в Тарасовке и пройдет в закрытом режиме.

Уже завтра, 21 июня, Деян Станкович проведет свою первую тренировку во главе столичного клуба. Напомним, в мае сербский специалист заключил двухлетний контракт со «Спартаком».