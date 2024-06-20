Деменко объяснил, почему разочарован решением «Краснодара» вернуть Смолова

Экс-игрок сборной России Максим Деменко поделился комментарием о переходе нападающего Фёдора Смолова из «Динамо» в «Краснодар».

По мнению Деменко, трансфер Смолова показывает несостоятельность академии «быков».

«Приход Смолова доказывает то, что теорема Галицкого об 11 воспитанниках в основе не работает. Если бы он хотел, то сделал это», — приводит слова Деменко Legalbet.

Ранее 34-летний Смолов заключил трудовой договор с «Краснодаром» до конца сезона-2024/25. Напомним, ранее форвард уже выступал за кубанский клуб с 2015 по 2018 год.

Стоит добавить, что Смолов до сих пор является лучшим бомбардиром в истории «Краснодара» (64 гола).