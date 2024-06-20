Ринат Билялетдинов — о Тикнизяне в «Спартаке»: «Вероятно, имеет место финансовый вопрос»

Известный тренер Ринат Билялетдинов высказался о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Спартак».

Билялетдинов считает, что причина возможного ухода Тикнизяна в «Спартак» заключается в финансах.

«С футбольной точки зрения «Локомотив» и «Спартак» – это команды, которые бьются за самые высокие места, поэтому невольно закрадываются мысли об условиях контракта», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

В сезоне-2023/24 Тикнизян провел 30 матчей во всех турнирах, девять раз огорчил соперников забитыми голами и записал на свой счет шесть голевых передач.