Агент отреагировал на информацию об отказе Тикнизяна переходить в «Зенит»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о том, что его подопечный отказался переходить в «Зенит».

Ранее появилась информация, что 25-летний футболист не смог договориться с «Зенитом» и вышел из переговоров.

«Правда ли что Тикнизян отказал «Зениту»? Нет, неправда. Не надо писать бред», — заявил Клюев изданию «Спорт-Экспресс».

В прошедшей кампании Тикнизян сыграл в 30 встречах во всех турнирах, забил девять мячей и стал автором шести ассистов.

Нынешнее трудовое соглашение Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитано до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 6,5 млн евро.