Титов высказался о назначении Станковича главным тренером «Спартака»

Егор Титов, в прошлом полузащитник и капитан «Спартака», дал свой комментарий о новом наставнике «красно-белых».

Напомним, с нового сезона руководить столичной командой будет Деян Станкович, в прошлом известный сербский футболист, выигравший Лигу чемпионов и чемпионат Италии с «Интером».

- Не знаю, в какой футбол будет играть Станкович. Не видел ни его «Црвену Звезду», ни «Ференцварош». Но ясно, что футбольный Мастер. Знает, как отдать, как завершить. Человек с головой, - передаёт слова Титова Livesport.ru.

Несколько дней назад Станкович прибыл в Москву и выступил на своей первой пресс-конференции. Сербский специалист заявил, что понимает, какая на нем лежит ответственность и готов сделать всё, чтобы достичь результата со «Спартаком».