Сёмин отреагировал на переход Глушенкова в «Зенит»

Юрий Сёмин, который ранее возглавлял «Локомотив», поделился комментариями после перехода Максима Глушенкова в «Зенит».

- Я не понимаю действия «Локомотива». Если ты хочешь бороться за первое место, то не должен расставаться с такими игроками, как Глушенков, Миранчук и Жемалетдинов. Такие футболисты должны оставаться в команде и приносить ей пользу, - передаёт слова экс-наставника «железнодорожников» Metaratings.

В четверг петербургский клуб на своих страницах сообщил о подписании долгосрочного трудового договора с полузащитником «Локомотива». «Сине-бело-голубые» заключили с Глушенковым контракт на четыре года.

Глушенков выступал за «железнодорожников» с 2023 года, на его счету 38 матчей за столичную команду, в которых он восемь раз поразил ворота соперников и сделал 21 ассист на партнёров. Трансферная стоимость игрока оценивается в 7,5 млн евро.