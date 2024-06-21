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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели рубрика

21 Июня 2024 • 09:09 Комментировать (1)

В главных слухах недели вы узнаете, когда Криштиану Роналду завершит карьеру в сборной Португалии, почему «Реал» злится на Килиана Мбаппе, и какого тренера на замену Карло Анчелотти выбрал Флорентино Перес. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной

В первом матче на чемпионате Европы Криштиану Роналду очень старался, но не смог забить или отдать голевой пас. Если верить слухам, то нынешний Евро не станет для Роналду последним крупным турниром в составе сборной Португалии. Так, Криштиану уже решил, что в 41 год он выступит на чемпионате мира - 2026, если команда туда попадёт. Судя по всему, звёздный форвард настроен ещё раз попытаться выиграть мундиаль. После этого Роналду уйдёт из сборной.

Также на неделе в прессу просачивалась информация о проблемах, которые у Роналду возникали при работе с Эриком тен Хагом в «Манчестер Юнайтед». Криштиану не нравились установки тренера по прессингу. Форвард считал, что такие инструкции не раскрывают его лучших качеств. В итоге Роналду демонстративно нарушал указания тен Хага на тренировках и даже в матчах.

Саутгейта не уволят из сборной Англии

Сборная Англии пока не впечатляет на Евро-2024, и есть большие сомнения в том, что команда Гарета Саутгейта может выиграть турнир. По данным СМИ, Футбольная ассоциация Англии не планирует расставаться с Саутгейтом. В организации хотят, чтобы Гарет продлил контракт и готовил команду к чемпионату мира – 2026. Позиция Ассоциации якобы не изменится даже в случае провала на Евро. Однако не исключено, что Саутгейт не согласится подписать новый трудовой договор.

«Реал» разозлился на Мбаппе

Килиан Мбаппе в первой игре на чемпионате Европы получил перелом носа. Похоже, звёздный форвард будет готов сыграть уже в ближайшем матче турнира против Нидерландов – для Мбаппе даже изготовили специальную защитную маску. Поговаривают, что вся эта ситуация злит представителей «Реала». Мадридский клуб потратил большие деньги на подписание контракта с Килианом, и испанцам не нравится стремление форварда рисковать своим здоровьем ради выступления за сборную на Евро. В стане «сливочных» предпочитают, чтобы Мбаппе взял паузу, а потом как можно раньше перенёс операцию. «Реал» переживает, что Килиан рискует пропустить часть предсезонки, нарушив планы клуба. Кстати, презентацию Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» могут сдвинуть с 16 июля на более поздний срок.

Хвича будет «воевать» с «Наполи»

Представители Хвичи Кварацхелии недавно открыто заявили о желании футболиста покинуть «Наполи» уже этим летом. Неаполитанский клуб поспешил выпустить заявление, напомнив игроку и его окружению о действующем контракте. «Наполи» расставаться с грузинским атакующим полузащитником этим летом не планирует. По слухам, Хвича настроен уйти из «Наполи» после Евро-2024, что может повлечь за собой настоящую «войну» между футболистом и клубом. Неаполитанцы не отказываются от возможности трансфера, но президент клуба Аурелио де Лаурентис якобы повесил на Кварацхелию такой ценник, который никто из интересующихся клубов не потянет. Стоит сказать, что слухи связывают Хвичу с такими командами, как «Ливерпуль» и «ПСЖ».

«Реал» выбрал нового тренера

«Реал» провёл шикарный сезон под руководством Карло Анчелотти. При этом в мадридском клубе уже сейчас думают о будущем, а именно о том, кто может стать следующим тренером команды. Если верить слухам, президент «сливочных» Флорентино Перес в качестве кандидата номер один определил Томаса Тухеля. Президенту «Реала» якобы нравится не только футбол, который ставит немец, но и то, как специалист умеет работать со звёздами. Поговаривают, что Тухель может приехать на «Сантьяго Бернабеу» следующим летом.  Но всё будет зависть от результата сезона 2024/2025.

Слухи собирал Александр Тихий.

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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
21 Июня 2024 в 09:23
Хвича дурак очень рано звезду включил, футбол ему это не простит!
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