Российский специалист Андрей Талалаев больше не является главным тренером «Химок».

Подмосковный клуб на своих страницах в социальных сетях сообщил о расставании с тренером и его штабом. «Химки» поблагодарили специалиста за проделанную работу и пожелали удачи в дальнейшем.

Напомним, ранее Талалаев сам сообщил о том, что покинет клуб, который он вывел в Высший дивизион, выиграв Первую лигу в минувшем сезоне. Талалаев был главным тренером «Химок» с апреля прошлого года. Под его руководством клуб в прошлом сезоне набрал 66 баллов и финишировал на первой позиции в таблице, что позволило выйти в РПЛ.