Российский полузащитник Вячеслав Подберёзкин продолжит карьеру в клубе РПЛ.

Как информирует «Чемпионат», футболист, последним клубом которого был «СКА-Хабаровск», заключит контракт с «Пари НН».

Напомним, Подберёзкин ушёл из екатеринбургского «Урала» по окончании сезона 2023/2023, в том сезоне футболист 13 раз выходил на поле и сделал один ассист на своего партнёра. После этого футболист выступал за «СКА-Хабаровск» и провёл за клуб 23 матча, но не отметился голами и передачами.

«Пари НН» в минувшем сезоне занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и попал в стыковые матчи, где оказался сильнее тульского «Арсенала» и сохранил прописку в Высшем дивизионе.