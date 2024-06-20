В «Атлетико» отреагировали на информацию об аренде Помазуна

В пресс-службе «Атлетико» Мадрид рассказали, планирует ли клуб брать в аренду голкипера ЦСКА Илью Помазуна.

Ранее появилась информация о том, что «Атлетико» близок к завершению сделки по аренде Помазуна.

«Сейчас у нас есть два голкипера, Облак и Молдован. Так что на данный момент мы не задумываемся о других вратарях», — заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне 27-летний Помазун на правах аренды защищал цвета «Урала». На счету футболиста 34 выхода на поле, 50 пропущенных голов и восемь игр «на ноль».

Текущее трудовое соглашение Помазуна с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года.